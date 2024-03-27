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В Пскове пьяный водитель повредил две автомашины и врезался в дерево. ФОТО

Стали известны подробности ДТП в Пскове на улице Бастионной 26 марта. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, нетрезвый водитель УАЗа повредил две автомашины.

26 марта в 6.15 водитель УАЗ «Патриот», мужчина 1996 года рождения, не справился с управлением и наехал на припаркованный автомобиль Lada Kalina, затем совершил столкновение со стоящим BMW X6 у дома №17 по улице Бастионной.

Далее он совершил наезд на дерево.

Пострадавших нет. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения - 0,669 мг/л.