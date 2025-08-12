АвтоМир / Происшествия / ДТП

Автомобиль с двумя юными пассажирами попал в ДТП в Гдовском районе

Дорожно-транспортное происшествие произошло 14 августа около 16:00 между деревнями Бешкино и Ветвеник Гдовского

района, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Мицубиси», женщина 1992 года рождения, не справилась с управлением, съехала в кювет с последующим опрокидыванием. В автомобиле находились пассажиры: мальчик 2018 года рождения и девочка 2013 года рождения.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, экстренных служб. Выясняются обстоятельства произошедшего.