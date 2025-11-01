АвтоМир / Происшествия / ДТП

Полиция разбирается в обстоятельствах ДТП с пострадавшими на мосту в Пскове

Полиция разбирается в обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия, которое случилось на мосту Александра Невского в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, столкновение двух автомобилей произошло 30 октября в 19.55.

Адресная привязка места происшествия в базе Госавтоинспекции - у дома №1 по улице Подвишенской.

Водитель Hyundai Solaris, мужчина 1991 года рождения, совершил наезд на Audi-100 под управлением молодого человека 2006 года рождения.

В результате столкновения в каждой из автомашин пострадали пассажирки. В «Солярисе» травмы получила женщина 1997 года рождения, в «Ауди» - девушка 2005 года рождения. Обе после осмотра медиками оставлены на месте, не госпитализированы.

По факту происшествия продолжается административная проверка, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Добавим, один из участников аварии разместил в соцсетях несколько постов о поиске очевидцев.