В Пскове возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП на Рижском проспекте

В Пскове возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП на Рижском проспекте. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, следователями отделения по расследованию ДТП следственного управления УМВД России по Псковской области возбуждено уголовное дело в отношении водителя «Ауди», мужчины 2005 года рождения, по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ.

Фигурант уголовного дела задержан по статье 91 УПК. Расследование продолжается.

Как сообщалось ранее, ДТП произошло 31 октября в 23.30 у дома №93.

По предварительной информации, водитель «Ауди А8», молодой человек 2005 года рождения, проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомашиной «Фольксваген Гольф» под управлением водителя 2002 года рождения.

23-летний водитель «Фольксвагена» скончался на месте происшествия.

Водитель «Ауди» трезвый. Также сообщается, что после ДТП он наехал на опору светофора и элемент благоустройства.

В результате ДТП было перекрыто движение транспорта по участку Рижского проспекта.