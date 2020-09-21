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«Регистратор»: По «кольцу» налево

Активист «Убитых дорог», член комиссии по безопасности дорожного движения в Пскове Николай Мельков разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» запись с видеорегистратора автомашины, на которой водитель легкового автомобиля выезжает на встречную полосу. Это произошло на участке с кольцевым движением на новой развязке улиц Поземского и Труда в Пскове.

«Что приводит к ДТП? Кто-то ездит по привычке, кто-то - по понятиям. В большинстве случаев водители не видят или игнорируют знаки и разметку, как и данный водитель», - написал Николай Мельков.

Он рассказал Псковской Ленте Новостей, что в ближайшее время направит в ГИБДД обращение с просьбой установить нарушителя и привлечь к ответственности. Также он направит несколько аналогичных обращений по фактам парковки на местах для инвалидов в Пскове.