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«Регистратор»: Необычные пешеходы

Псковская Лента Новостей публикует видео с авторегистраторов обо всем, что происходит на дорогах в Псковской области.

Утром мне перешли дорогу на улице Труда в Пскове такие необычные пешеходы: утка с маленькими утятами. Благодаря заботливой женщине переход дороги в неположенном месте закончился для них без происшествий.

При движении в районе улицы Застенной и канавы будьте аккуратнее, на дороге могут быть птицы.

Елена

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