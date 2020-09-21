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«Регистратор»: Выезд в лоб автобусу

Псковская Лента Новостей публикует видео с авторегистраторов обо всем, что происходит на дорогах в Псковской области.

Видеозапись с нарушением правил дорожного движения прислал активист «Убитых дорог» Николай Мельков. Видео снято в Пскове на Советском мосту 29 декабря в 14:31.

«Очередной недогонщик Т746МУ60 так спешил начать отмечать Новый год или даже уже начал, что выехал в лоб общественному транспорту (11 маршрут). Но благо другие участники дорожного движения воспользовались правилом ДДД ("дай дорогу дураку" - от ред.), очевидно рано или поздно недогонщик найдет свое пристанище», - написал Николай Мельков.

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