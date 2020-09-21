На Крестовском шоссе «Жигули» развернуло на 180 градусов перед светофором. ВИДЕО

Видео инцидента на Крестовском шоссе в Пскове, который чуть не перерос в ДТП, опубликовал Telegram-канал «Плохие новости».
Видео: Telegram-канал «Плохие новости»
На ролике видно, как перед перекрестком возле кафе «Талисман» от резкого торможения автомобиль «Жигули» разворачивает на 180 градусов. Водителю чудом удалось избежать столкновения с другими транспортными средствами.
Очевидцы предполагают, что причиной такой необычной ситуации стали неисправная тормозная система советского автомобиля.
Согласно дате видеорегистратора, ролик сделан 9 октября.