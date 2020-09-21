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На Крестовском шоссе «Жигули» развернуло на 180 градусов перед светофором. ВИДЕО

Видео инцидента на Крестовском шоссе в Пскове, который чуть не перерос в ДТП, опубликовал Telegram-канал «Плохие новости».

Видео: Telegram-канал «Плохие новости»

На ролике видно, как перед перекрестком возле кафе «Талисман» от резкого торможения автомобиль «Жигули» разворачивает на 180 градусов. Водителю чудом удалось избежать столкновения с другими транспортными средствами.

Очевидцы предполагают, что причиной такой необычной ситуации стали неисправная тормозная система советского автомобиля.

Согласно дате видеорегистратора, ролик сделан 9 октября.