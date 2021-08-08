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АвтоМир / За рулём

Псковская область занимает 72 место в России по доступности бензина для населения

09.08.2021 08:45|ПсковКомментариев: 0

Псковская область находится на 72 месте в России и на последнем среди регионов Северо-Западного федерального округа по доступности бензина для населения. Это следует из исследования, проведенного РИА Новости.

Фото: pixabay.com

Так, объем бензина марки АИ-92, который можно купить на чистую среднюю зарплату в регионе в месяц, составляет 623 литра. Цена бензина марки АИ-92 на середину июля 2021 года в Псковской области составила 45,25 рублей за литр.

Изменение цены бензина марки АИ-92 с начала 2021 года в регионе составило 5%.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

  • 5 место – Ненецкий автономный округ;
  • 9 место – Санкт-Петербург;
  • 10 место – Мурманская область;
  • 13 место – Республика Коми;
  • 15 место – Архангельская область;
  • 21 место – Ленинградская область;
  • 25 место – Республика Карелия;
  • 32 место – Вологодская область;
  • 55 место – Калининградская область;
  • 60 место – Новгородская область.

Больше всего бензина на среднемесячную зарплату в середине 2021 года можно купить на Крайнем Севере (первое место у Ямало-Ненецкого автономного округа) и в Москве, меньше всего – в республиках Северного Кавказа и Ивановской области. Если рассматривать цену топлива, в лидеры выходит Чукотский автономный округ – один литр АИ-92 здесь стоит 60 рублей. Самый дешевый бензин – в Челябинской области (42,74 рубля).

Теги: #бензин #Псковская область
Источник: Псковская Лента Новостей
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