Псковская область занимает 72 место в России по доступности бензина для населения

Псковская область находится на 72 месте в России и на последнем среди регионов Северо-Западного федерального округа по доступности бензина для населения. Это следует из исследования, проведенного РИА Новости.
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Так, объем бензина марки АИ-92, который можно купить на чистую среднюю зарплату в регионе в месяц, составляет 623 литра. Цена бензина марки АИ-92 на середину июля 2021 года в Псковской области составила 45,25 рублей за литр.
Изменение цены бензина марки АИ-92 с начала 2021 года в регионе составило 5%.
Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:
Больше всего бензина на среднемесячную зарплату в середине 2021 года можно купить на Крайнем Севере (первое место у Ямало-Ненецкого автономного округа) и в Москве, меньше всего – в республиках Северного Кавказа и Ивановской области. Если рассматривать цену топлива, в лидеры выходит Чукотский автономный округ – один литр АИ-92 здесь стоит 60 рублей. Самый дешевый бензин – в Челябинской области (42,74 рубля).