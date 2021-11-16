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Более 330 псковичей сели пьяными за руль в этом году

337 псковичей сели пьяными за руль за прошедшие 10 месяцев текущего года. Об этом рассказал врио начальника УГИБДД УМВД России по городу Пскову Алексей Андреев в ходе координационного совещания при главе города сегодня, 18 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Еще порядка 60 жителей областного центра оказались повторно задержаны в нетрезвом виде за рулем. «В целом наблюдается снижение количества пострадавших при ДТП. За 10 месяцев этого года по Пскову у нас 9 погибших. За ноябрь - двое», - подвел итог Алексей Андреев.

Также он отметил, что за прошедшие месяцы увеличились не только суммы штрафов, но и процент их взыскаемости.

«Большая часть населения стремится оплатить штраф как можно раньше, пока на него действует 50% скидка. Одновременно мы ведем активную работу с неплательщиками. За этот год нам удалось привлечь к ответственности 65 человек», - подчеркнул врио начальника городского управления ГИБДД.