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В России предлагают ввести налоговый вычет при покупке автомобиля

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил в Минтруд обращение с предложением ввести для граждан налоговый вычет при покупке автомобиля.

В своем обращении он отметил, что в соответствии с налоговым законодательством каждый гражданин имеет право единожды воспользоваться налоговым вычетом до 2 млн рублей при приобретении недвижимости, вернув себе в виде уплаченных налогов 13% с данной суммы — до 260 тысяч рублей, пишет RT.

Данный инструмент, как подчеркнул Антон Орлов, является весомым в вопросе материальной государственной поддержки граждан при покупке квартиры или дома.

В то же время при покупке автомобиля, наличие которого имеет большое значение для многих категорий граждан, таких как многодетные семьи, пенсионеры, подобный налоговый вычет не предусмотрен, отметил Орлов.

«В этой связи прошу вас оценить целесообразность введения налогового вычета суммой до 1 млн рублей при покупке личного транспортного средства, которым любой гражданин сможет единожды воспользоваться в течение жизни и вернуть до 130 тыс. рублей», — говорится в тексте обращения.