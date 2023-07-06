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Сотрудники ГИБДД могут ограничивать право уклонистов садиться за руль

Во вторник в России вступил в силу приказ министерства внутренних дел, которым утверждается порядок ограничения водительских прав уклонистам, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В апреле президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предусматривает создание единого реестра военнообязанных, а также вводит электронные повестки и ряд ограничений для уклонистов. В частности, согласно документу, военнообязанный, не явившийся в военкомат в течение 20 суток со дня получения повестки, не сможет управлять транспортным средством и регистрировать его, пишет агентство «Прайм».

«При поступлении сформированного в едином реестре сведений о… гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете… право на управление транспортными средствами в отношении физического лица ограничивается», — говорится в приказе МВД России.

Соответствующая информация будет направляться в информационную систему Госавтоинспекции в течение суток. Такое же время отводится на отмену решения в случае изменения статуса военнообязанного в реестре.

Как ранее сообщал глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников, уклонисты от призыва в Вооруженные силы России не смогут сдавать экзамен на водительское удостоверение, получать права взамен истекших.

Глава Минцифры Максут Шадаев сообщал, что запустить реестр военнообязанных в РФ в полном объёме можно будет, скорее всего, не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу.