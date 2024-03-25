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В России с 1 апреля изменятся правила получения водительских прав

С 1 апреля в России изменятся правила получения водительских прав. Постановление правительства РФ было принято 16 декабря 2023 года.

По новым правилам, для сдачи экзамена на знание ПДД и получения российского национального удостоверения требуется предоставить СНИЛС. Исключение составляют дипломаты и члены их семей, а также лица, не являющиеся гражданами России.

«Заявитель вправе не представлять сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета и документах, подтверждающих уплату заявителем государственной пошлины. Указанные сведения запрашиваются подразделением Госавтоинспекции с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия», — говорится в постановлении.

Также для получения прав понадобятся заверенный нотариусом перевод на русский язык паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, и письменное согласие одного из законных представителей несовершеннолетнего на сдачу экзамена и выдачу российских прав. Такие же документы будут нужны для замены удостоверения, пишут «Известия».