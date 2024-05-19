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«ГорДозор»: Итоги заседания городской комиссии по безопасности дорожного движения. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «ГорДозор», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 27 мая. Ведущий – Александр Елисеев. А гостем студии стал главный специалист отдела управления проектами ГКУ ЦОДД правительства Москвы Максим Пушкин.

Они обсудили основные решения городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Пскова: в частности, запрет разворота на площади Ленина в Пскове, ликвидацию пешеходного перехода на улице Рокоссовского. Также Максим Пушкин рассказал, как подобные вопросы разбирают в Москве.