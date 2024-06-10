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«ГорДозор»»: Рижская взлетная полоса. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «ГорДозор», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 10 июня.

На прошлой неделе водитель Mazda 6 не справился с управлением и совершил наезд на стоящую в ожидании разрешающего сигнала светофора «Газель», а затем сбил световую опору с колонкой светофора и дорожными знаками и чуть не наехал на пешехода.

Почему на Рижском проспекте зачастую возникают ДТП с погибшими и пострадавшими? Какие псковские улицы также в зоне риска? Возможен ли в Пскове свой Центр организации дорожного движения вместо комиссии по БДД? И почему «Vision Zero» эффективнее всевозможных бело-лунных секций? В этих вопросах разбирались ведущие «ГорДозора» Николай Мельков и Александр Елисеев.