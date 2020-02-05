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Мужественное меню ко Дню защитника Отечества: ТОП-5 блюд от «Деревня Соловьи»

23 февраля женщины пребывают в поиске подарков на День защитника Отечества. Но просто подарка, конечно же, мало! Нужно порадовать любимых еще и чем-нибудь вкусненьким. А что может быть вкуснее для мужчины, чем сочный кусок мяса, приготовленный руками любимой? Предлагаем вам подборку очень мужественных мясных блюд на 23 февраля от торговой сети «Деревня Соловьи».

Рулет из свинины с фисташками

Вкусное и, что немаловажно, красивое блюдо. Порадовать и удивить гостей этим рецептом вам удастся с легкостью.

Ингредиенты:

свиная корейка - 1,5 кг

свежий шпинат - 100 г

фисташки - 300 г

пармезан - 100 г

чеснок - 3 зубчика

оливковое масло - 1/2 стакана и больше (по консистенции)

соль, перец.

Приготовление

1. Листья шпината моем и высушиваем. Фисташки очищаем. Отправляем в блендер орехи и шпинат, перемалываем.

2. Добавляем выдавленный через чеснокодавилку чеснок и куски пармезана. Еще перемалываем.

3. Вливаем оливковое масло до тех пор, пока вас не устроит консистенция. Начинка не должна быть жидкой, но должна быть однородной.

4. Мясо моем и промакиваем бумажными полотенцами. Острым ножом разрезаем кусок мяса вдоль пополам, но не до конца, оставляем сантиметр. Раскрываем, как книгу.

От центра делаем влево и вправо еще два таких же среза и еще раскрываем - получается длинный кусок мяса. Слегка отбиваем его.

Солим и перчим.

5. Намазываем по всей поверхности начинку.

Сворачиваем в рулет.

Перевязываем кулинарной или белой х/б ниткой.

6. Кладем в форму для запекания, по размеру мяса.

Накрываем фольгой и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на час, полтора, следим. В конце можно открыть фольгу для образования корочки и запекать еще 10 минут.

7. Нарезаем и подаем с овощами.

Свиные отбивные-кармашки

Ингредиенты:

4 толстых куска свинины,

200 г грибов (шампиньонов или вёшенок),

50 г бекона,

2 яйца,

150 г творожного сыра,

1 пучок зелени петрушки,

4-5 стеблей зелёного лука,

2 ст.л. муки,

панировочные сухари,

соль, чёрный молотый перец – по вкусу.

Приготовление:

Отбейте мясо с обеих сторон, но не слишком тонко. Надрежьте с одной стороны острым ножом, чтобы получился кармашек.

Приготовьте начинку: нарежьте бекон мелкими кубиками, зелёный лук измельчите, грибы нарежьте ломтиками и обжарьте всё вместе на сковороде. Начинку посолите и поперчите, остудите и смешайте с творожным сыром.

Для панировки измельчите зелень петрушки и смешайте с разболтанными яйцами.

Наполните начинкой кармашки, обваляйте в муке, затем в яичной панировке и обваляйте в панировочных сухарях, хорошенько прижимая куски мяса.

Обжарьте на растительном масле до готовности. Подайте с любым гарниром и свежими овощами.

Свинина в коньяке

Ингредиенты:

6 свиных стейков,

200 мл коньяка,

4 лимона,

4-6 зубчиков чеснока,

4 ст.л. жидкого мёда,

5-7 см корня имбиря,

1 ст.л. перца чили,

соль, чёрный молотый перец, растительное масло – по вкусу.

Приготовление:

Выжмите сок из лимонов, добавьте натёртый имбирь и чеснок, пропущенный через пресс.

Мясо натрите полученной смесью, посолите и поперчите.

Оставьте мариноваться при комнатной температуре в течение 20-30 минут, затем обжарьте с обеих сторон до золотистой корочки.

Приготовьте коньячную заправку: смешайте с мёдом, молотым чили и оставшимся маринадом.

Выложите обжаренные стейки на противень, полейте заправкой и поставьте в духовку, нагретую до 180°С, на 20-25 минут.

Свиные ребрышки

Из свиных рёбер готовят много блюд. Но вкуснее всего жарить их на гриле, вымочив в маринаде.

Всё, что нужно для божественного вкуса, — это правильный маринад. И фантазия кулинаров здесь безгранична: медово-имбирный, песто, тайский маринад и так далее. Вот вариант для любителей остренького.

Ингредиенты:

2 ряда маленьких рёбрышек с мякотью.

Для маринада:

8 столовых ложек кетчупа;

8 столовых ложек тростникового сахара;

2 столовые ложки соевого соуса;

2 столовые ложки вустерширского соуса;

2 столовые ложки сладкого соуса чили;

1 чайная ложка паприки.

Приготовление

1. Разморозьте свиные рёбрышки.

2. Положите грудинку изогнутой стороной вниз так, чтобы её более широкая часть была обращена к вам. При помощи ножа снимите с грудинки прозрачную плёнку. Если на отрубе слишком много жира, срежьте — его должно быть не больше сантиметра.

3. Смешайте все ингредиенты для маринада в небольшом сотейнике, поставьте на огонь, доведите до кипения и держите еще около двух минут.

4. Натрите рёбрышки маринадом, уложите в небольшую посуду и отправьте в холодильник на некоторое время: от 4 до 24 часов. Периодически рёбрышки стоит переворачивать, чтобы они лучше пропитались.

5. Разогрейте гриль до высокой температуры (если жарите в духовке, выставьте 180 ºС, используйте фольгу и не забудьте про поддон для жира). Обжаривайте грудинку с обеих сторон в течение 20 минут. Время от времени смазывайте оставшимся маринадом.

6. Сняв с огня, дайте мясу немного остыть, а потом разрежьте грудинку на куски по две косточки. Свиные рёбрышки барбекю отлично сочетаются с пивом, а их вкус хорошо оттеняют кисло-сладкие соусы.

Буженина

Буженина — исконно русское праздничное блюдо. Название происходит от слова «вуженина», а оно, в свою очередь, — от глагола «вудити», что означает «вялить», «коптить». То есть буквально буженина — это вяленое или копчёное мясо.

Буженину легко готовить. Вкусовые акценты расставляются при помощи различных наборов специй: кто-то любит поострее, с чесноком, другим нравится сочетание мяса и хрена, третьи добавляют овощи. Вот один из вариантов приготовления буженины.

Ингредиенты:

700 граммов свиного окорока

6 зубчиков чеснока

соль и перец по вкусу.

Приготовление

1. Помойте и просушите мясо. Каждый зубчик чеснока очистите и разрежьте пополам. Нашпигуйте ими свинину: делайте прокол ножом и вставляйте в отверстие чеснок. Чтобы было ещё сочнее, можно вставлять также по кусочку сала.

2. Хорошенько натрите мясо солью и чёрным молотым перцем. Здесь можно проявить фантазию и добавить свои любимые специи: тимьян, паприку, гвоздику и прочие. Кроме того, многие обмазывают свинину хреном или горчицей. Всё зависит от ваших вкусовых предпочтений.

3. Обмотайте свинину шпагатом и плотно оберните фольгой, лучше в несколько слоёв.

4. Разогрейте духовку до 200 ºС и выпекайте буженину час-полтора. Когда мясо прожарится, достаньте его из фольги, дайте остыть и нарежьте не очень толстыми ломтиками. Подают буженину к столу с горчицей или хреном.

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Фото: pixabay.com, povarvdome.com, volshebnaya-eda.ru, gastronom.ru