Экономика

ПСБ снизил ставку льготного кредитования для малого и среднего бизнеса

ПСБ снизил ставку льготного кредитования для малых и средних предпринимателей. Получить средства от 6% годовых в рублях* можно как для поддержки текущей деятельности, так и для развития бизнеса, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка.

ПСБ является уполномоченным банком министерства экономического развития России и реализует программу льготного кредитования субъектов МСП с момента ее запуска.

Напомним, в январе правительство РФ одобрило разработанное министерством постановление, которым утвержден расчет предельной ставки по одной из ключевых программ кредитования малого и среднего бизнеса исходя из значения ключевой ставки ЦБ РФ*. Таким образом, на текущий момент максимальная ставка составляет 7% годовых в рублях, что на 1,5% ниже установленных ранее 8,5%. Снижение ставки направлено, прежде всего, на повышение доступности кредитной поддержки для предпринимателей.

Такой кредит можно направить на приобретение или создание основных средств (включая строительство, реконструкцию, модернизацию) и пополнение оборотных средств. Кроме того, на новых льготных условиях можно рефинансировать уже существующие займы, что позволяет снизить кредитную нагрузку на бизнес на выгодных условиях.

В ПСБ готовы предложить льготные кредиты малому и среднему бизнесу на срок до 3 лет на пополнение оборотных средств и рефинансирование кредитов, выданных на пополнение оборотных средств, и до 10 лет - на инвестиционные цели и рефинансирование инвестиционных кредитов. С кредитным лимитом в первом случае от 3 до 500 млн рублей и во втором - от 3 до 2 млрд рублей, соответственно.

Как показывают опросы предпринимателей, такая поддержка востребована.

Основные требования к заемщику: он должен быть налоговым резидентом РФ, работать в приоритетной для программы отрасли экономики и относиться к субъектам МСП**.

Правительство РФ определило более 20 приоритетных отраслей, на которые ориентирована льготная программа, в том числе - туризм, строительство, образование, здравоохранение, деятельность в области культуры и спорта, гостиничный бизнес.

Клиенту необходимо заполнить заявку на сайте банка. После этого заявителю перезвонит сотрудник ПСБ, уточнит дополнительные данные и пригласит в офис.

Подробную информацию об условиях ипотечного кредита, об иных условиях его предоставления и погашения, и требованиях к заёмщикам можно узнать на сайте www.psbank.ru или по телефону колл-центра 88003337890 (круглосуточно, звонок по России бесплатный). Не является публичной офертой. Информация актуальна на дату публикации. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №3251 от 17 декабря 2014 г.

* Ставка рассчитывается индивидуально, при этом ее максимальный размер не может превышать ключевую ставку ЦБ РФ на дату заключения кредитного договора, увеличенную на 2,75% (на момент публикации максимальная ставка составляет 7% годовых).

** Требования к заемщику:

Базовые требования:

заемщик является субъектом МСП в соответствии с условиями, установленными ФЗ от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (кроме субъектов, предоставляющих финансовые услуги и реализующих подакцизные товары согласно 3 и 4 частям статьи 14 закона 209-ФЗ, за исключением гостиниц и предприятий общественного питания)

заемщик осуществляет деятельность в одной или нескольких приоритетных отраслях

заемщик должен быть налоговым резидентом Российской Федерации

к заемщику не применима процедура несостоятельности (банкротства)

С более подробными условиями и требованиями к заемщику можно ознакомиться при консультации по телефону.

Цели кредитования: