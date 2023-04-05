Экономика

Между Россией и Венесуэлой откроют прямой транспортный коридор

Скоро запустят прямой транспортный коридор между Россией и Венесуэлой, рассказал глава российско-венесуэльской торговой палаты Роман Фроленко.

«Мы хотим в ближайшее время. У нас прошла видеоконференция 15 марта со всеми федеральными сельсоветами Латинской Америки. Они не бюрократы и хотят работать и сотрудничать, уже предоставили планы, что им необходимо. В этот проект уже включился Россельхозбанк», — цитирует его РИА Новости.

По словам Фроленко, сейчас есть три варианта направления маршрута из России — Севастополь, Санкт-Петербург и Новороссийск.

«Маршрут очень хороший. Если это Севастополь, то мы берем 21 день, если Санкт-Петербург, то около 19 дней. Для всех видов товаров такой маршрут очень благоприятный», — указал он.

Транспортный коридор будет пролегать до венесуэльского Пуэрто-Кабельо, пояснил Фроленко.

«В Венесуэле это Пуэрто-Кабельо, очень большой порт и интересный, потому что там есть зерновой терминал на 250 тысяч тонн с возможностью увеличения. У нас уже есть проект увеличения этого терминала», — указал он.

Фроленко добавил, что в порте назначения также есть терминал для хранения жидких и сухих удобрений и площадка для поставки сельхозтехники. Кроме того, российской стороне предоставили терминал для хранения подсолнечного масла.

По его словам, работа по созданию транспортного коридора идет уже давно.