Экономика

Способы заплатить налоги за несовершеннолетних перечислили псковичам

Имущественные налоги за несовершеннолетних детей родители могут заплатить в своем личном кабинете, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Федеральной налоговой службы России по Псковской области.

Несовершеннолетний ребенок считается налогоплательщиком, если он владеет земельным участком, жильем или долей в них, а также другими объектами недвижимости.

Срок уплаты налогов за 2024 год истекает 1 декабря 2025 года.

УФНС России по Псковской области рекомендует использовать «Личный кабинет налогоплательщика». В разделе «Профиль» доступна вкладка «Семейный доступ», которая позволяет добавить несовершеннолетнего ребенка в личный кабинет родителя.

Для подключения функционала «Семейный доступ» в личном кабинете физических лиц необходимо:

иметь доступ к «Личному кабинету ФЛ» как родителю, так и несовершеннолетнему ребенку (Получить логин и пароль для доступа к личному кабинету ФЛ можно в любом налоговом органе вне зависимости от места постановки на учет. Еще один удобный и быстрый способ – войти с помощью подтвержденной учетной записи Госуслуг);

для регистрации несовершеннолетнего необходимо в «Личном кабинете ФЛ» родителя выбрать «Добавить пользователя» и ввести логин (ИНН) ребёнка, затем нажать «Отправить запрос»;

затем необходимо подтвердить запрос в кабинете несовершеннолетнего.

После добавления детей родители могут оплачивать налоги любым удобным способом: банковской картой, через онлайн-банк или распечатав квитанцию.

Функция «Семейный доступ» позволяет родителям оплачивать как текущие налоговые платежи, так и задолженности, если они имеются.