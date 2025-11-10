Способы заплатить налоги за несовершеннолетних перечислили псковичам 

Имущественные налоги за несовершеннолетних детей родители могут заплатить в своем личном кабинете, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Федеральной налоговой службы России по Псковской области.
Несовершеннолетний ребенок считается налогоплательщиком, если он владеет земельным участком, жильем или долей в них, а также другими объектами недвижимости.
Срок уплаты налогов за 2024 год истекает 1 декабря 2025 года.
УФНС России по Псковской области рекомендует использовать «Личный кабинет налогоплательщика». В разделе «Профиль» доступна вкладка «Семейный доступ», которая позволяет добавить несовершеннолетнего ребенка в личный кабинет родителя.
Для подключения функционала «Семейный доступ» в личном кабинете физических лиц необходимо:
После добавления детей родители могут оплачивать налоги любым удобным способом: банковской картой, через онлайн-банк или распечатав квитанцию.
Функция «Семейный доступ» позволяет родителям оплачивать как текущие налоговые платежи, так и задолженности, если они имеются.