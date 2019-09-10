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Воспитывать современных мальчишек надо на таких образцах, как святой князь Александр Невский - протоиерей Олег Тэор

Сегодня, 12 сентября, храм святого благоверного великого князя Александра Невского в Пскове отмечает престольный праздник: в этот день Православная Церковь празднует перенесение императором Петром I святых мощей благоверного великого князя Александра Невского из города Владимира в новую столицу Российского государства Санкт-Петербург в честь побед и заключения «вечного» мира со Швецией.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в храме, праздник начнется с богослужения, которое продолжится крестным ходом вокруг воинского храма, после чего всех прихожан и гостей ждет концерт, в котором примут участие детские коллективы города, коллективы художественной самодеятельности, а также военный духовой оркестр. Кроме того, по традиции, на площади рядом с храмом будут организованы ярмарка овощей, фруктов и цветов, выращенных школьниками; выставка поделок и мастер-классы народных умельцев.

Воинский храм Святого Благоверного Великого князя Александра Невского был построен в начале XX века, принадлежал 96-му пехотному Омскому полку, в советские годы здесь располагались клуб, Дом Офицеров, склад. К церковной жизни храм вернулся в 1992 году. В настоящее время храм окормляет несколько тысяч военных и порядка тысячи прихожан. Здесь работает воскресная школа, библиотека, насчитывающая более 100 тысяч томов, в том числе редких дореволюционных книг религиозного содержания, уникальный музей, в фонде которого хранятся вещи героев легендарной 6-й роты и редкие иконы.

По словам настоятеля протоиерея Олега Тэора, в числе многочисленных святынь, собранных в храме, есть частица мощей Александра Невского, которые патриарх Алексий II благословил взять из усыпальницы святого князя в Санкт-Петербурге. Интересно, что икона с ликом Александра Невского, которая размещена в иконостасе храма, привезена в храм из церкви Николая Чудотворца XVII века. Этот памятник духовного наследия расположен в деревне Заянье Плюсского района - по словам отца Олега, он еще в школьные годы ходил молиться этой иконе. Четыре года назад храм пережил пожар, в настоящее время восстановлен.

По обыкновению, к престольному празднику единственный в Псковской области воинский храм постарались привести в порядок силами прихожан: подкрасили стены, убрали мусор, но этих мер недостаточно - в настоящее время храму требуются более масштабные ремонтные работы. Прихожане надеются, что власти обратят внимание на состояние памятника и изыщут средства на обновление кровли, пола, обустройство вентиляции и пандусов.

На вопрос о том, чем значима фигура Александра Невского в наши дни, протоиерей Олег Тэор напомнил, что князь является прекрасным образцом для детства и юношества: он был защитником Отечества, дипломатом, хорошим семьянином.

В престольный праздник отец Олег Тэор поздравил многочисленных прихожан храма. «Желаю всем радости! Это главное. 12 сентября Петр I заключил вечный мир со шведами - после этого у нас с ними не было конфликтов. Это День Победы, который мы со всеми псковичами должны помнить, почитая славную историю своего Отечества», - подчеркнул священник.