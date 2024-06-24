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Торжественный молебен состоялся в псковском храме Александра Невского в День ВДВ

Торжественный молебен состоялся в храме святого благоверного князя Александра Невского в Пскове сегодня, 2 августа, в День Воздушно-десантных войск, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

На мероприятие собрались военнослужащие и ветераны 76-й гвардейской Черниговской Краснознаменной ордена Суворова десантно-штурмовой дивизии, а также жители областного центра.

Также сегодня состоялось возложение цветов к памятнику 6-й роте в деревне Череха Псковского района.

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Помимо этого, 2 августа в Пскове запланировано торжественное построение личного состава воинских частей военного городка «Завеличье», митинг, посвященный 94-й годовщине со дня образования Воздушно-десантных войск на плацу военной части. Далее там проведут показательные выступления по рукопашному бою, спортивный праздник с военизированной эстафетой, десантирование спортивной команды.

А с 11.30 до 13.30 в Ботаническом саду в Пскове организуют праздничные мероприятия, которые включают, в том числе, интерактивный показ современной экипировки воина-десантника, работу полевой кухни.