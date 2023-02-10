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Реставраторы определили возраст древних подклетов Лазаревской церкви Псково-Печерского монастыря

Характер бутовой кладки подклетов Лазаревской церкви в Псково-Печерском монастыре стал источником новой информации для реставраторов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО «Возрождение».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение»

Специалисты работали на глубине 7 метров от дневной поверхности. Это глубина древних подклетов, на которых устроен храм.

«Во время работ по усилению фундаментов проводилось бурение скважин. При этом извлечены образцы породы - керны. По ним определена геологическая структура пласта. Керны фундаментов Лазаревской церкви свидетельствуют, что каменная кладка выполнена на глиняном растворе. Работы производились во времена, когда не использовались ни известковые, ни, тем более, цементные растворы. Камень укладывался на камень с использованием глины», – отметили реставраторы.