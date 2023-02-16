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Геофизики представили новую информацию о песчаниках в Псково-Печерском монастыре

Геофизики представили новую информацию о песчаниках, в которых расположены Богом зданные пещеры Псково-Печерского монастыря. Об этом сообщается в Telegram-канале «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Геологический разрез, пересекающий весь Псково-Печерский монастырь. В плане Михайловский собор и одна из подземных улиц Богом зданных пещер. Фото здесь и далее: АНО «Возрождение».

«Известно, что песчаники сформировались в девонский период, более 350 миллионов лет назад. Тогда эту территорию покрывало море. Когда море отступило, было несколько стадий оледенения. После таяния ледника в песчанике образовались полости, а территория оказалась покрыта слоем глинистых грунтов, так называемыми моренными суглинками. Суглинок представляет собой природную мембрану, которая сдерживает попадание внутрь песчаника поверхностных вод и обеспечивает испарение влаги», - рассказали специалисты.

Геологический разрез с двумя ярусами пещер хозяйственного назначения.

Псково-Печерские песчаники обладают уникальными свойствами, отметили в АНО «Возрождение». Мельчайшие песчинки сцементированны природным цементом, который проявляет свои связывающие свойства только в определенном диапазоне влажности.

«Если немного пересушить грунт или наоборот переувлажнить, цемент теряет свои свойства и грунт буквально рассыпается на глазах. Именно по этой причине сохранение уникального микроклимата Богом зданных пещер и температурно-влажностного режима является главной задачей ученых и реставраторов», - добавили в АНО «Возрождение».

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Первое упоминание Богом Зданных пещер относится к XIV веку. В Ближних и Дальних пещерах погребены более 11 тысяч человек, среди них братия монастыря, священники, воины, родственники Мусоргского, Кутузова, Суворова, патриарха Алексия Первого.