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Реставрация Успенского собора началась в Пушкинских Горах

Реставрация объекта культурного наследия федерального значения «Собор Успения» XVI века началась в Пушкинских Горах. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова и Псковской области».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова и Псковской области»

Проектом предусмотрены:

реставрация фасадов;

восстановление поврежденной булыжной отмостки по всему периметру здания;

замена конструкции крыши;

реставрация поврежденных элементов конструкции главы четверика и шатра колокольни;

другие реставрационные работы.

Святогорский Успенский монастырь основан по приказу Ивана Грозного в 1569 году на месте явления святому блаженному Тимофею иконы Божией Матери «Одигитрия».

Первое каменное строение Святогорского монастыря - Успенский собор. Он построен в традиционных формах псковской архитектуры,

из известняковых плит, трехапсидный, однокупольный. Храм возвышается на вершине Синичьей (Святой) горы.

Александр Пушкин часто бывал здесь, работал в монастырской библиотеке, собирая материал для трагедии «Борис Годунов». Здесь же, у стен Успенского собора, находится могила поэта. Она отреставрирована АНО «Возрождение» в 2023 году.