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Завершена реставрация церкви Николы Вратаря и Никольской башни в Псково-Печерском монастыре

В Псково-Печерском монастыре завершились реставрационные работы в церкви Николы Вратаря и Никольской башне. Об этом сообщили в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» / Telegram-канал

Церковь Николы Вратаря и Никольская башня в Псково-Печерском монастыре приведены в порядок по заказу АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)» и переданы пользователю после завершения реставрации в 2023 году.

В ходе масштабных работ был проведен комплекс мероприятий по укреплению фундаментов и стен, замене кровли, обновлению куполов и крестов, а также реставрации интерьеров. Особое внимание уделялось возвращению исторического облика храма. Так, на место был возвращен иконостас, многие иконы которого выполнены знаменитым иконописцем Архимандритом Зиноном.

Церковь Николы Вратаря (или Николы Ратного), построенная зодчим Павлом Заболотным предположительно в 1564 или 1565 годах, является ценным памятником архитектуры. Она служила главным входом в монастырь, Святыми вратами. В результате реставрации на своё место вернулось и деревянное фигурное изображение святого Николая с мечом, традиционно устанавливаемое при входе в храм. Завершение реставрации возвращает этот исторический памятник в его былое великолепие.