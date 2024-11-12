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Рождественские чтения стартуют в Псковском театре драмы

Церемония открытия Рождественских чтений проходит в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина 6 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Митрополит Псковский и Порховский Матфей рассказал, что сегодня, в день памяти святого благоверного великого князя Александра Невского, в Пскове проходит региональный этап международных образовательных Рождественских чтений.

«Тема, которая была заявлена святейшим патриархом и Священным синодом на предстоящий форум, звучит следующим образом: "Восьмидесятилетие Великой Победы, память и духовный опыт поколений". Мы все приближаемся к великой дате восьмидесятилетия Победы, которая широко будет отмечаться в следующем году во всех уголках нашей страны. И церковь наряду со всем обществом высоко ставит значимость этой темы», - сказал он.

Митрополит Матфей отметил, что осмысление Победы в Великой Отечественной войне сегодня, как никогда, актуально.

«Мы проходим испытания специальной военной операции, мы проходим те вызовы, которые когда-то вставали перед нашей страной: и во времена Александра Невского, и во времена нашествия Наполеона, и, конечно же, в годы Великой Отечественной войны. Сегодня мы будем говорить о подвиге народов, будем поговорить о духовных смыслах возникновения войны. Мы пригласили интересных гостей из города Москвы, они будут отвечать на те вопросы, которые сегодня молодое поколение ставит перед собой. Именно с Рождественских чтений начнется цикл мероприятий, посвященных восьмидесятилетию победы, в нашем регионе», - заключил митрополит.

Прямая трансляция чтений доступна по ссылке.

В рамках открытия состоялось награждение победителей регионального этапа конкурса «За нравственный подвиг учителя».

Далее на пленарном заседании с докладами выступят:

Сергей Перевезенцев, доктор исторических наук, профессор факультета политологии МГУ им. М. В. Ломоносова, секретарь правления Союза писателей России, член Бюро президиума Всемирного русского народного собора;

Владимир Лавров, доктор исторических наук, профессор Николо-Угрешской православной духовной семинарии.

Архимандрит Мелхиседек (Артюхин), настоятель храмов святых апостолов Петра и Павла и Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе, пресс-секретарь Синодального отдела по монастырям и монашеству Русской православной церкви.

Свою работу чтения продолжат в рамках тематических секций, в ходе которых участники церковно-общественного диалога изучат проблематику исторической памяти в современных научных исследованиях; рассмотрят процесс воспитания духовно-нравственных ценностей у подрастающего поколения, а также роль в этом процессе физической культуры; обратятся к духовному опыту празднования «Дня Победы».

Напомним, Рождественские образовательные чтения – церковно-общественный форум в сфере образования, науки, культуры, социального служения, взаимодействия с государственными органами власти и общественными организациями проводится ежегодно в два этапа под председательством Патриарха Московского и всея Руси и собирает тысячи участников. Первый этап – региональный, проводится в течение года во всех епархиях Русской православной церкви. Второй, заключительный этап, традиционно открывается в светлые январские дни празднества Рождества Христова.

В чтениях примут участие представители комитета по образованию области, преподаватели и студенты Псковского государственного университета и филиала университета ФСИН России, директора псковских школ, заведующие детских садов, педагоги образовательных учреждений и воскресных школ.