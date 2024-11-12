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Православные отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы

Двунадесятый праздник - Введение во храм Пресвятой Богородицы – отмечают православные сегодня, 4 декабря.

Считается, что именно Введение заканчивает осеннее время, открывая зимнее. Наши предки праздновали приход зимы, а одним из самых популярных видов отдыха 4 декабря были игры на свежем воздухе. Если выпадал снег, то играли в снежки, строили крепости и лепили снежных баб и снеговиков.

В народной традиции 4 декабря считается последним днём осени и началом зимы. Наши предки с радостью встречали приход зимы, и одним из самых популярных развлечений в этот день были игры на свежем воздухе. Если выпадал снег, то дети играли в снежки, строили крепости и лепили снеговиков.

Согласно народным поверьям, в этот день существуют определённые ограничения и запреты. Подробнее об этом можно узнать на сайте «МК в Пскове».