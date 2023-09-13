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Память преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских чтят православные 15 сентября

Память преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских чтят православные 15 сентября. Как сообщается в Telegram-канале Псково-Печерского монастыря, в Успенском храме обители есть придел в честь этих святых, основоположников русского монашества.

Фото: Киево-Печерская икона Божией Матери с предстоящими Ей преподобными Антонием и Феодосием над входом в Успенский храм

«В начале XVI века маленький Успенский пещерный храм уже не мог вместить людей, приходящих в обитель, тем более, что некоторые своды и внутренние опоры начали осыпаться. Посоветовавшись с братией, игумен Дорофей и дьяк Михаил Мунехин решают укрепить храм и по возможности его расширить», – рассказали в монастыре.

К новому строительству приступили в 1522-1523 годах. Для того, чтобы «церковь большую созидати», по словам Псковской летописи, надо было «в гору копатися дале и глыбже».

К лету 1523 года храм был расширен, и в нем, кроме того, был устроен придел в честь преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских. Придел заменил деревянный храм в честь этих преподобных, который с 1480 года располагался на Святой горке и неоднократно подвергался разорению.

15 августа того же 1523 года на праздник Успения Божией Матери храм был заново освящен.