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Новый купол и крест установили на церкви Святого Лазаря в Печорах

Продолжается реставрация церкви Святого Лазаря в Псково-Печерском монастыре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и области»

Выполнены работы по замене кровли, рабочие установили и позолотили новый купол и крест. На новых фундаментах воссоздали историческую оградку. Провели гидроизоляцию и укрепили фундамент.

Кроме того, воспроизведены исторические очертания четверика в результате сноса пристроек более позднего времени.

Церковь оштукатурена и окрашена снаружи. Сейчас штукатурные работы проводятся внутри памятника. Идет работа на двух этажах подклетов, на отметках минус 4 и минус 7 метров. Проводится гидроизоляция и усиление полов. Готовится замена коммуникаций, которые транзитом проходят через подклеты к зданию лазарета.