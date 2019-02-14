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Владимир Путин посмотрел спектакль, поставленный по пьесе митрополита Псковского и Порховского Тихона

11.08.2019 18:36|ПсковКомментариев: 0

Президент РФ Владимир Путин стал одним из зрителей уникальной постановки об истории Севастополя, поставленной на новой сцене в Портовом районе Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический».

Вместе с главой государства почетными гостями показа в субботу, 10 августа, стали вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец, министр культуры России Владимир Мединский, митрополит Псковский и Порховский Тихон и директор государственного историко-археологического заповедника «Херсонес Таврический» Елена Морозова. Вместе с президентом спектакль посмотрели активисты «Российского движения школьников», студенты-участники международных фестивалей и конкурсов, а также представители общественности Севастополя, сообщает РИА Новости.

Подготовка к спектаклю шла более года, а благоустройство площадки началось еще в 2017 году. Под открытым небом в руинах стен древнего полиса на трех сценических площадках, оборудованных мультимедийными экранами и прожекторами, авторы постановки, используя приемы площадного театра, рассказали историю о двух подростках и хранителе музея, которые путешествуют по переломным моментам истории города, благодаря магическому существу - грифону - льву с головой орла, бывшему символом древнего Херсонеса.

Спектакль «Грифон», созданный руководителем театра «Трикстер» Вячеславом Игнатовым по мотивам пьесы митрополита Тихона - это масштабный театральный перформанс, соединивший в себе впечатляющие современные спецэффекты и высокотехнологичную сценографию с архитектурой античного Херсонеса. Его премьерный показ прошел 27 июля на новой сцене музея-заповедника.

Гигантские механические куклы, управляемые статистами, движущиеся по морю из легкой ткани парусники, надувные фигуры и сотни других предметов бутафории позволили артистам, участвующим в спектакле, перенести зрителей в иллюзорный мир в воображении главных героев и провести их через шесть эпох, через шесть переломных моментов в жизни города от Античности до Средневековья и наших дней.

Проводником в путешествии по прошлому, вглубь 26 веков, стал грифон, издревле считавшийся хранителем тайн, секретов и истин. Яркие визуальные образы, костюмы, необычная сценография и неожиданные театрально-постановочные решения позволили зрителям вместе на спине грифона воспарить над древней Тавридой, безошибочно угадать события Крымской и Великой Отечественной войны, почувствовать главную мысль спектакля - стремление жителей всегда защищать свою землю и узнать, какую тайну хранят по сей день многовековые камни древнего городища.

Спектакль на обновленной сцене смогут посмотреть все желающие с 10 августа по 28 сентября.

Как передает ТАСС, спектакль понравился Владимиру Путину.«Мне понравилось. Я уже сказал, такая общая картина всей истории задействована. Доходчиво, понятно и, в общем, смотрится с удовольствием», - ответил он.

Теги: #РПЦ #спектакль
Источник: Псковская Лента Новостей
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