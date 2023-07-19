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День памяти Серафима Саровского: что строго запрещено в большой православный праздник

День памяти великого подвижника и чудотворца, преподобного Серафима Саровского отмечают верующие 1 августа.

Этого святого несколько веков подряд православные почитают наравне с Сергием Радонежским. К нему обращаются с молитвами в сложных ситуациях и говорят, получают исцеление и указание на верный путь даже в самых запутанных делах.

Вести себя в день памяти Серафима Саровского полагает особым образом. Люди 1 августа опасаются прогневать святого, лишиться его покровительства и в итоге навлечь на себя беды. Подробнее о том, что строго запрещено в большой православный праздник, читайте в материале «МК в Пскове».