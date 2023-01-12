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Культура

Историк о задумке и изюминках выставки «Чести своей никому не отдам» в Пскове

13.01.2023 15:31|ПсковКомментариев: 0

Выставку «Чести своей никому не отдам», приуроченную к 210-летию победы русской армии в Отечественной войне 1812 года, презентуют в Псковском музее-заповеднике 18 января. Откуда появилось название выставки? Какие экспонаты занимают центральное положение в экспозиции? Какова была основная задумка организаторов? Подробнее об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал кандидат исторических наук, начальник исторического отдела  Псковского музея-заповедника Максим Колпаков. 

 

- Максим Юрьевич, 18 января в Псковском музее-заповеднике состоится презентация выставки «Чести своей никому не отдам». Расскажите об экспонатах — из чьих они фондов, какую общую картинку псковичи и гости города смогут увидеть, придя на выставку? 

- Экспонаты, которые представлены на выставке «Чести своей никому не отдам» — из фондов Псковского музея заповедника. Среди них — русское холодное огнестрельное оружие времён Отечественной войны 1812 года. Например, там есть офицерская шпага образца 1798 года, кавалерийский мушкетон образца 1788 года, кавалерийский солдатский пистолет образца 1809 года.

Безусловно, будет представлено и французское вооружение. Наверное, самым ярким, изящным образцом французского вооружения является парадная шпага начала ХХ века, которую в прошлом году Псковскому музею-заповеднику передал губернатор Псковской области Михаил Юрьевич Ведерников.

- Выставка называется «Чести своей никому не отдам», откуда появилось такое название?  

- Центральная фигура, благодаря которой, в общем-то, появилось название выставки, это генерал-фельдмаршал граф Пётр Христианович Витгенштейн. Он считается спасителем Петербурга и защитником Пскова, потому что перед его корпусом была поставлена задача прикрывать Санкт-Петербургское направление. Сначала, победив в июле у Клястиц, потом в первом сражении за Полоцк, вымотав французов, он фактически остановил продвижение неприятеля к границам современной Псковской области и продвижение французов на Петербург. Ну а император Александр I повелел дополнить герб Петра Витгенштейна девизом «Чести своей никому не отдам». И я думаю, что всем псковичам прекрасно известно, что это русский перевод латинской надписи, которая начертана на мече, приписываемому псковскому князю Всеволоду-Гавриилу. Опять же, купечество преподнесло защитнику Пскова графу Витгенштейну икону святого Всеволода-Гавриила в серебряном позолоченном окладе, поэтому портрет Петра Витгенштейна из собрания Псковского музея-заповедника, икона Всеволода-Гаврилова, меч Всеволода-Гавриила — это очень важный блок интересных экспонатов.

- Какие ещё наиболее интересные, на ваши взгляд, экспонаты представлены на выставке? 

- Есть портретная галерея, где будут экспонироваться портреты псковичей, которые прославились в сражениях Отечественной войны 1812 года. Там копии, которые любезно предоставил право использовать и Государственный Эрмитаж, и другие крупные музеи. Там генерал фельдмаршал Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов, генерал Пётр Петрович Коновницын и многие, прославившие себя на полях сражений, уроженцы Псковской губернии.

Такой, на мой взгляд, изюминкой, уникальнейшим экспонатом является оригинальное знамя псковского ополчения, которое хранится в Михайловском соборе Свято Успенского Псково-Печерского монастыря. Всем, я думаю, известно, кто бывал в Печорах, видел это знамя, что на нём начертано изображение Успения Пресвятой Богородицы. В рамках экспозиции «Чести своей никому не отдам» у псковичей и гостей города появляется возможность увидеть эту уникальную реликвию по договорённости с митрополитом Псковским и Порховским Тихоном. Ради этой экспозиции реликвия была предоставлена музею на период работы выставки.

Также у создателей, у кураторов выставки, у научного сотрудника Надежды Васильевой, которая потратила много сил на подготовку этой выставки, была идея показать не только вклад псковских дворян, не только вклад псковского купечества. Один из интересных блоков — это материалы Государственного архива Псковской области. Там разные любопытные документы. Это не только копии на бумажных носителях, но и цифровые версии - их посетители смогут увидеть, отсканировав QR-код. Помимо всего этого, мы хотели подчеркнуть народный, отечественной характер войны. Будут материалы, связанные псковским христианством, с участием простых людей в деле защиты Отечества.

- Народный характер войны — это и есть главная идея, задумка авторов? 

- Главная идея, во-первых, ещё раз напомнить о Петре Витгенштейне и роли, которую он сыграл в защите России в целом и Пскова, Псковской губернии, в частности. А вторая идея  это, действительно, показать, уйти от такого, знаете, традиционного показа: оружие, дворяне, полки. Тем более, что Псковская губерния всё-таки была прифронтовой, и на территории Псковской губернии как таковых боевых действий не велось. Но грандиозный вклад небогатой Псковской губернии в дело защиты Отечества мы постарались показать, подчеркнув именно подлинный отечественный, народный характер войны.

- Презентация выставки пройдёт 18 января, тем не менее работать она начала ещё в период новогодних каникул. В связи с чем было принято решение открыть выставку раньше? 

- Тут важно подчеркнуть, что именно в декабре 1812 года жалкие остатки великой армии Наполеона бежали из России. Император Александр I 30 августа 1814 года выпустил указ «Об установлении празднества декабря 25, в воспоминание избавления Церкви и Державы Российской от нашествия Галлов и с ними двадесяти язык». Поэтому, вообще-то, открытие выставки во время новогодних и рождественских дней очень глубоко символично. Но в дни новогодних и рождественских праздников в музейной, в целом в культурной жизни Пскова было очень, очень, очень много событий. И открывать выставку в дату, которую установил император, 25 декабря, то есть 7 января, было бы, наверное, не очень логично и правильно. С учётом всех обстоятельств решили открыть выставку в максимально близкую к Рождеству и Новому году по старому стилю дату. Задумка такая. Может показаться, как это: 210 лет, а год уже 2023. Но нет, тут именно всё крутится вокруг конца декабря и начала января по старому стилю, поэтому такая дата.

- Получается, выставка работает уже несколько дней. Пользуется ли она популярностью у псковичей? Ну и давайте напомним, где можно посмотреть экспозицию.

- Выставка «Чести своей никому не отдам» работает во Дворе Постникова (улица Олега Кошевого, 2). Но я бы советовал, всё-таки, подождать 18 января, потому что идут последние-последние работы, она была приоткрыта на период новогодних рождественских праздников, а теперь идёт завершающий этап монтажа выставки с учётом вновь прибывших экспонатов. Так что выставка во всей красе, во всей прелести будет представлена к 18 января.

Коллеги, которые работали во время новогодних праздников, рассказали, что отзывы посетителей, которые сумели увидеть экспозиционное пространство в таком пилотном исполнении, очень положительные. Люди говорят, что экспонаты интересные, что видна и экспозиционная мысль, и дизайнерские решения. Поэтому предлагаю всем дождаться 18 января и дальше найти время насладиться всевозможными уникальными экспонатами, которые будут представлены. Ну и лишний раз напомнить себе, своим детям, друзьям, родственникам о событиях, которые потрясали и Европу, и Россию в 1812 году, из которых наше Отечество вышло с честью.

Беседовала Ксения Иванова 

Теги: #выставка #псков #война
Источник: Псковская Лента Новостей
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