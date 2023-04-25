Культура

Мемориальную доску известному искусствоведу Ирине Родниковой установят в Пскове

Мемориальную доску заслуженному работнику культуры РФ Ирине Родниковой установят на фасаде дома №6/8 на улице Георгиевской в Пскове. Соответствующее решение депутаты Псковской городской Думы приняли в ходе очередной 10-й сессии сегодня, 28 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

С инициативой установки выступили сотрудники Псковского музея-заповедника.

Ирина Родникова - заслуженный работник культуры Российской Федерации, искусствовед, член Союза художников России, автор многочисленных научных трудов, многие годы являлась ведущим в стране специалистом по псковской иконописи, награждена медалью «Ветеран труда», медалями Академии российской словесности «Ревнителю просвещения», в память 200-летия со дня рождения А. С. Пушкина, «В память 1100-летия первого упоминания Пскова в летописи», занесена в книгу «Золотая летопись славных дел к 1100-летию города Пскова».

Ирина Родникова более 40 лет своей жизни была связана с Псковским музеем-заповедником и являлась крупнейшим исследователем древнерусской иконы и древнерусского серебра. Она написала десятки публикаций по древнерусскому станковому и прикладному искусству, творчеству современных псковских художников, статей для «Псковской энциклопедии».