Культура

Первого участника псковского опен-эйра «Добрый рок-2024» выбирают голосованием

Первый отборочный концерт XII Международного фестиваля живой музыки «Добрый рок - 2024» состоялся в баре «Нора» в Пскове 29 сентября. Теперь зрителям предстоит выбрать претендента, который пройдет во второй этап фестиваля, путем онлайн-голосования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил директор фестиваля Андрей Семенов.

Фото здесь и далее: «Нора»

«Оба коллектива показали свои лучшие стороны, оба достойны участия, но вам предстоит выбрать всего один из них», - отметил Андрей Семенов.

При очном голосовании в клубе голоса распределились следующим образом:

за группу «Авантюра» (Москва) - 12 голосов,

за группу «Гефест» (Псков/Санкт-Петербург) - 21 голос.

Второй этап голосования проходит по ссылке. Андрей Семенов напомнил, что организаторы вправе добавить каждому из претендентов от 5 до 20 голосов.

Добавим, онлайн-голосование будут проводить после каждого отборочного концерта. По итогам всех этих этапов организаторы и выберут по каждому концерту участника летнего опен-эйра «Добрый рок-2024», который снова пройдет на береговой линии Смолинского озера в поселке Палкино 5-7 июля 2024 года.