Культура

Хедлайнеры фестиваля «Добрый рок-2024»: группа Znaki

Российская рок-группа Znaki станет одним из хедлайнеров нового, уже XII Международного фестиваля живой музыки «Добрый рок - 2024», который состоится в поселке Палкино 5-7 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил директор фестиваля Андрей Семенов.

Фото: группа Znaki «ВКонтакте»

«Совсем недавно стены псковской "Норы" и других клубов городов страны от Москвы до Казани, от Мурманска до Краснодара сотрясались от их энергетики в очередном концертном туре. Да, это те самые Znaki! Сначала кажется, что Znaki примитивны. Но потом, вслушавшись в рифмы, ты вдруг понимаешь, что под всей этой простоватой оберткой скрывается человек, задумывающийся об очень серьезных вещах. Обо всем том бреде и радости, что окружает нас. И в силу того, что и мы сами чувствуем сейчас нечто похожее, симпатии к группе растут, несмотря на уже 30-летнюю историю коллектива», - отметил Андрей Семенов.

Группа Znaki — постоянный участник всех крупных летних опен-эйров страны, многочисленных музыкальных премий и чартов, эфиров на радио и ТВ. «И вот они снова будут радовать нас лиричностью текстов и энергией музыки на известном псковском фестивале», - заметил директор фестиваля «Добрый рок-2024».

Напомним, опен-эйр «Добрый рок-2024» снова пройдет на береговой линии Смолинского озера в поселке Палкино 5-7 июля 2024 года. Подробнее — в группе фестиваля.