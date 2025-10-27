Большой концертный зал торжественно открыли в Городском культурном центре Пскова

Концерт, посвященный открытию Большого концертного зала Городского культурного центра, прошел в Пскове 1 ноября. После капитального ремонта вновь распахнул свои двери для зрителей Большой концертный зал ГКЦ. Для гостей подготовили праздничный концерт «Точка притяжения», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН
На одной сцене объединились лучшие самодеятельные коллективы и творческие объединения Пскова, представив яркие образцы вокального, хореографического, циркового и театрального творчества.
Для зрителей выступили:
Особенностью обновленной площадки стали новые технологические возможности. Изюминкой вечера стали интерактивные экраны, которые создавали на сцене уникальный 3D-эффект. Это мультимедийное решение открывает новые горизонты для проведения мероприятий, делая их еще более зрелищными и современными.
Праздничные мероприятия, посвященные открытию Большого концертного зала Городского культурного центра и Дню народного единства, будут продолжаться до 4 ноября. Горожан и гостей Пскова ждет насыщенная программа, которая позволит по достоинству оценить обновленную площадку.