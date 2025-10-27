Псковcкая обл.
Культура

Большой концертный зал торжественно открыли в Городском культурном центре Пскова

01.11.2025 18:38|ПсковКомментариев: 0

Концерт, посвященный открытию Большого концертного зала Городского культурного центра, прошел в Пскове 1 ноября. После капитального ремонта вновь распахнул свои двери для зрителей Большой концертный зал ГКЦ. Для гостей подготовили праздничный концерт «Точка притяжения», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

На одной сцене объединились лучшие самодеятельные коллективы и творческие объединения Пскова, представив яркие образцы вокального, хореографического, циркового и театрального творчества. 

Для зрителей выступили:

  • Псковский цирк устроил настоящее шоу на сцене, пестря яркими красками и динамичной игрой;
  • Ансамбль «радость», выступивший с волнительным номером «Сцена» 
  • Ансамбль «Сказ» имени Виталия Румянцева, исполнив композицию о Псковском крае на народных инструментах;
  • Народный коллектив молодежного театра «Фонарь» удивил зрителей режиссерской сценкой об открытии зала, отрепетировав торжественную речь прямо перед зрителями;
  • Образцовый коллектив студии классического танца «Щелкунчик» имени Любови Изотовой балетным номером «Осень», демонстрируя смену сезона;
  • Молодежный ансамбль «Сверхнова», передавший энтузиазм молодого творческого коллектива через песню «Новая жизнь»;
  • Народный коллектив ансамбля эстрадного танца «Сувенир&Бит» со страстным динамичным танцем «Танго» (название номера);
  • Образцовый коллектив вокальная студия «Город детства»;
  • Юные артисты с «умилительным» номером в формате танцевального батла между коллективами;
  • Оркестровая, танцевальная и хоровая группы Псковского русского народного хора;
  • Народный коллектив молодежного хореографического ансамбля «Ивушки» с патриотическим номером «Мое поколение». 

Особенностью обновленной площадки стали новые технологические возможности. Изюминкой вечера стали интерактивные экраны, которые создавали на сцене уникальный 3D-эффект. Это мультимедийное решение открывает новые горизонты для проведения мероприятий, делая их еще более зрелищными и современными.

 

Праздничные мероприятия, посвященные открытию Большого концертного зала Городского культурного центра и Дню народного единства, будут продолжаться до 4 ноября. Горожан и гостей Пскова ждет насыщенная программа, которая позволит по достоинству оценить обновленную площадку.

Источник: Псковская Лента Новостей
