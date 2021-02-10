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8,5 млрд рублей инвестирует Газпром в газификацию Псковской области до 2025 года

8,5 млрд рублей инвестирует Газпром в газификацию Псковской области в рамках программы развития газоснабжения и газификации на 2021-2025 годы. Об этом сообщил генеральный директор «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов в ходе пресс-конференции 17 февраля.

«В Псковской области очень много населенных пунктов, значительно удаленных друг от друга и малонаселенных. В первую очередь газифицируем все районные центры», - отметил Сергей Густов и пояснил, что затем с региональной администрацией будет решаться вопрос о том, какие еще населенные пункты будут газифицировать сетевым газом.

Планируется, что к 2030 году в Псковской области вопрос технически возможной газификации регионов будет решен, подчеркнул он.

В Псковской области в ближайшие пять лет построят 650 км газопроводов, включая связки ГРС Великие Луки - Новосокольники, газифицируют 28 населенных пунктов в 13 районах области. Сергей Густов отметил, что в девять районов региона (Гдовский, Новоржевский, Опочецкий, Плюсский, Пушкиногорский, Локнянский, Себежский, Стругокрасненский, Усвятский) сетевой газ придет впервые. «Переведем энергетику в этих районах на природный газ», - добавил Сергей Густов.