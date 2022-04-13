Борис Елкин о работе с гордумой: У нас конструктивный диалог 

Псковская городская Дума и администрация областного центра выстраивают конструктивный диалог. Такое мнение высказал сити-менеджер Борис Елкин. Об этом с очередной 64-й сессии Псковской городской Думы шестого созыва, которая проходит сегодня, 15 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Он заметил, что зачастую даже точечное решение проблем может вылиться в большую помощь для избирателей.
Отчет Бориса Елкина о работе администрации Пскова в 2021 году депутаты городского парламента утвердили единогласно.