Политика

Александр Котов: Я убежден в том, что нужно продолжать муниципальную реформу

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов убежден в том, что нужно продолжать муниципальную реформу. Такое мнение он высказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Не так много времени прошло, чтобы на достаточно серьезном уровне оценивать эффект муниципальной реформы. Те задачи, которые мы ставим, проводя муниципальную реформу, выполняются. Эффективность работы муниципальных органов повысилась. Я убежден в том, что нужно продолжать и сделать единую систему во всех муниципалитетах. У нас есть два городских округа - город Псков и Великие Луки. Мы немножечко выровняли здесь законодательство, привели все к единому знаменателю. И, соответственно, 24 муниципальных района, которые должны все быть муниципальными округами. Я много разных аргументов приводил. Один – это чёткая ответственность органов власти. Никакого тут двуглавого орла, никакой размытой ответственности. Второй момент: мы же массу чиновников освобождаем от совершенно ненужной бюрократической работы», – сказал Александр Котов.

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Он отметил, что территориальные отделы местного самоуправления будут работать на территории бывших волостей непосредственно с населением и заниматься конкретно вопросами жизнедеятельности.

«Вся эта бюрократическая работа будет выполняться на уровне района теми же самыми чиновниками, которые этим и занимались», — уточнил Александр Котов.