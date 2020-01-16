Общество

Великое освящение воды прошло на Ловати в Крещенский сочельник

18 января, в Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник), в Великих Луках на реке Ловать состоялось великое освящение воды. Чин освящения совершил настоятель храма святителя Тихона Патриарха Всероссийского города Великие Луки иерей Александр Кононенко. Диаконский чин возглавил иеродиакон Артемий (Слесарев), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Великолукской епархии.

Троекратно погрузив крест в воду с пением тропаря: «Во Иордане крещающуся Тебе, Господи…», - иерей Александр окропил крещенской водой собравшихся.

После совершения великого освящения воды иерей Игорь Ракчев, поддержав ежегодную, общеепархиальную инициативу Миссионерского отдела Великолукской епархии - «Крещенская купель», обратился к присутствующим с проповедью, в которой кратко напомнил собравшимся историю праздника - «Святого Богоявления - Крещения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа».

Священник призвал благоговейно относиться к Великой святыне - крещенской воде и, отметив великое значение Крещения Господня для спасения каждого человека, преподал верующим пастырское благословение.

Напомним, что безопасный вход в воду по деревянным сходням и настилам обустроен в Великих Луках на реке Ловать в районе северной оконечности острова Дятлинка, там же установлены прожекторы и палатки для переодевания.

В целях обеспечения безопасности граждан возле «Иордани» с 20.00 часов 18 января до 20.00 часов 19 января организовано дежурство бригады «скорой помощи», сотрудников государственной инспекции по маломерным судам, МЧС и полиции.