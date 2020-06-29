Сергей Степашин посетит Псковскую область с рабочим визитом 30 июня

Председатель наблюдательного совета госкорпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин приедет в Псковскую область с рабочим визитом завтра, 30 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно из собственных источников.
По предварительной информации, в рамках рабочего визита Сергей Степашин проведет ряд совещаний, посетит объекты культурного наследия и ЖКХ.
О предстоящем визите Сергея Степашина губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщал 2 июня в ходе своего отчета о работе за 2019 год на сессии Псковского областного Собрания.
В прошлом году Сергей Степашин приезжал в Псковскую область дважды.