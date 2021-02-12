Общество

Новый сезон дистанционного обучения социальной рекламе стартует в России

В России стартует новый сезон дистанционного образовательного курса по социальной рекламе для сотрудников социально ориентированных НКО, региональных администраций, специалистов рекламного бизнеса, а также вузов и СМИ. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, важная тема этого года – шок-контент в социальной рекламе.

Это уже четвертый этап большого системного проекта, поддержанный Фондом президентских грантов. Название дистанционного курса «Повышение эффективности социальной рекламы в 15 регионах России» отражает его основную задачу и количество регионов, представители которых участвуют в каждом потоке. В 2021 году это Алтайский, Камчатский и Ставропольский края, Астраханская, Владимирская, Иркутская, Курганская, Курская, Оренбургская, Псковская и Тамбовская области, Республика Карачаево-Черкессия и Республика Карелия. Ленинградская область и Республика Татарстан, убедившись в результативности проекта, уже во второй раз направляют на обучение свои группы. Обучение на курсе бесплатно для участников, отбор претендентов завершается 28 февраля.

Курс стартует 1 марта и продолжится 7 месяцев. Программу обучения разработали специалисты АНО «Лаборатория социальной рекламы». Вебинары, видеолекции, теоретические образовательные модули, онлайн-консультации экспертов и кураторов курса ведут преподаватели НИУ «Высшая школа экономики» и практики рынка социальной рекламы: специалисты по креативным разработкам, социальным коммуникациям, брендингу территорий, психологии, smm социальных проектов, сотрудники некоммерческих фондов, специалисты по размещению.

Дистанционный курс дает участникам не только широкий спектр знаний в области теории, истории, психологии и законодательства, но и практические навыки современной разработки социальной рекламы: от подготовки исследования и создания брифа до продвижения, мониторинга и оценки эффективности. Во время обучения слушатели разрабатывают собственные учебные проекты. Оценивает их комиссия из числа преподавателей ВШЭ и экспертов рынка – действующих заказчиков, производителей и распространителей социальной рекламы. В группе каждого региона от 15 до 25 обучающихся. Курс включает индивидуальные и групповые практические задания, благодаря которым слушатели успешно формируют региональные экспертные сообщества в сфере социальной рекламы.

Итоги программы и лучшие кейсы каждый регион-участник представит в Москве на X Международной конференции «Повышение эффективности социальной рекламы в России» в ноябре 2021 года. «Наш проект системно двигается в регионы, и цель проекта – обучить дистанционно представителей всех регионов России. Это очень явно отражается на количестве и качестве социальной рекламы в стране. По сравнению с ситуацией 10-летней давности, сейчас во многих регионах появились сильные региональные центры, фестивали, сообщества, которые говорят о местных региональных проблемах на хорошем профессиональном уровне», - отметила руководитель проекта, директор АНО «Лаборатория социальной рекламы», доцент НИУ «Высшая школа экономики» Гюзелла Николайшвили.