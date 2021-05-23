Общество

Центробанк изменил срок перехода на карту «Мир» для получения пенсий

Банк России в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией продлил срок обязательного зачисления пенсий и иных социальных выплат на карты национальной платежной системы «Мир» до 1 июля 2021 года. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда России.

Это требование имеет отношение только к гражданам, получающим пенсии и иные социальные выплаты на счета банковских карт других платежных систем (MasterCard, Visa). Оно не относится к тем, кому доставка выплат производится через отделения почтовой связи, иные организации, занимающиеся доставкой пенсий, на счета в кредитных организациях (на вклад, например), то есть без банковской карты, отмечается в сообщении.

Передать в Пенсионный фонд новые реквизиты счета лучше всего в электронном виде - через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР и на портале госуслуг. Можно также обратиться лично, подав заявление в МФЦ или территориальном органе ПФР (прием по предварительной записи).