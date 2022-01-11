Общество

Псковичам предложили оценить работу судебных приставов

Псковичи могут оценить работу судебных приставов, приняв участие в опросе на сайте УФССП. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Онлайн-опрос на тему «Оценка работы, проведенной подразделением по противодействию коррупции управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений в 2021 году» будет проводиться с 15 января по 15 февраля на официальном сайте регионального УФССП.

Зайдя в раздел «Обращения», а затем - «Опросы граждан», жители региона могут ответить на вопрос: «Как вы оцениваете работу, проведенную подразделением по противодействию коррупции УФССП России по Псковской области в 2021 году?». На выбор предлагается три варианта ответов: «высокий уровень», «средний уровень» и «низкий уровень».

В голосовании участвуют все территориальные управления ФССП России.