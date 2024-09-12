Общество

Россияне стали на 20% активнее искать работу осенью

Число россиян, которые решили найти или сменить работу, осенью 2024 года выросло на 21% год к году, более 5,3 миллиона человек обновили резюме или разместили новые, выяснили аналитики hh.ru.

«В целом по стране активность тех, кто ищет работу, этой осенью выросла на 21% по сравнению с прошлым годом. По данным hh.ru, обновили или разместили новые резюме более 5,3 млн россиян», - сказано в исследовании.

Активность соискателей в столице выросла на 12%, а свои резюме обновили 1,2 миллиона человек. В Санкт-Петербурге число желающих найти новую работу возросло также на 12%, и анкеты для этого обновили 400 тысяч человек.

Работники автосервисов стали самыми активными соискателями - число резюме соискателей этой сферы выросло на 69%. Кроме того, стали на 42% чаще выходить на рынок и рабочие, на 37% увеличили активность в поисках работы водители, курьеры.

«Также стали чаще искать работу и подработку сразу после сезона отпуска специалисты по стратегии и консалтингу (+16%), строители (+24%), топ-менеджеры (+17%) и работники сферы общепита (+32%). Кроме того, более 600 тыс. ИТ-специалистов успели указать в резюме, что ищут работу, нарастив активность на рынке на 14%. Штурмуют работодателей в поисках нового места и работники науки, образования, медики и юристы», - уточняется в исследовании.

Аналитики добавили, что за месяц снизилась активность представителей профессий розничной торговли, а также сферы страхования.