Общество

Токсичный арахис из Бразилии запретили к ввозу в Псковской области

В фитосанитарном контрольном пункте в Пыталово сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора во время проверки 50 тонн арахиса установили несоответствие требованиям технического регламента Таможенного Союза «О безопасности зерна». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.

Партия арахиса была произведена в Бразилии и следовала по железной дороге в Москву.

По результатам лабораторных исследований образца продукции, проведенной в Санкт-Петербургском филиале «Центра оценки качества зерна», было выявлено превышение по показателю микотоксины — Афлатоксин B1.

В соответствии с действующим законодательством РФ, ввоз бразильского арахиса для московского предприятия, специализирующегося на торговле свежими овощами, фруктами и орехами, запрещен.