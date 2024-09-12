Общество

Сергей Вострецов: Ни один выпускник престижного вуза не поедет в Магадан даже за миллион

Ни один специалист, окончивший престижный вуз, не поедет в Тынду, Магадан или в горный аул даже за миллион, заявил глава объединения СОЦПРОФ, депутат Государственной Думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергей Вострецов в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Сергея Вострецова

В апреле 2018 года СОЦПРОФ вносил на рассмотрение Госфумы федеральный закон о распределении студентов-бюджетников в регионы, напомнил Сергей Вострецов.

«Несмотря на мифы о бесплатном образовании, все уровни образования — школьное, среднее и высшее — являются платными. Надо содержать здания, платить зарплаты. Просто оплата всего происходит из бюджета, каждый рабочий платит более 40% налогов из своей зарплаты, и бюджет наполняется за счет налогов трудящихся. Вот и получается круговой обман населения: рабочие за образование заплатили, а недобросовестные детки за казенный счет расширили свой кругозор и побежали, кто куда. Особо ушлые смотали заграницу, а неучи, бившие баклуши, пошли работать курьерами и продавцами. И кому от этого легче? Никому! Ни один специалист, окончивший престижный вуз, не поедет в Тынду, Магадан или в горный аул даже за миллион», - написал Сергей Вострецов.

Поэтому СОЦПРОФ предлагал брать на бюджетные места только абитуриентов, у кого есть контракт на обязательную отработку в госучреждениях и предприятиях в своих регионах минимум на 5 лет, продолжил глава объединения: «Во-первых, ребенок, окончивший вуз, вернется в знакомые ему места, где у него есть близкие и родные люди. Во-вторых, отработав в своем регионе 5 лет, 80% уже поженятся, обзаведутся жильем и точно останутся в регионах».

«Пора гнать из власти фантазеров, предлагающих тупые варианты по заманиванию специалистов в глубину пряниками: дураков нет, никто не поедет. Только контракт и обязательное трудоустройство. 85% граждан это поддерживают, пора бы уже и депутатам включить голову. А то, может, Бастрыкин и прав: с такими нормотворцами — и врагов не надо. Кстати, сегодняшний опрос в студии показал, что за 6 лет мнение народа не изменилось. Зато у депутатов из "Единой России" оно изменилось: теперь большинство поддерживают идею распределения. СОЦПРОФ наконец-то услышали. Пора переходить от пиар-акций и форумов к конкретным решениям. Времени на раскачку нет», - заключил Сергей Вострецов.