ЖКХ

В деревне Щиглицы Псковского района введен в эксплуатацию газопровод

Специалисты «Газпром газораспределение Псков» ввели в эксплуатацию внутрипоселковый газопровод протяженностью 7 км для подключения 104 домовладений в деревне Щиглицы Псковского района. Для надежного газоснабжения установлено два пункта редуцирования газа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Фото: генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов / «ВКонтакте»

С жителями деревни заключено 85 договоров, первые домовладения уже подключены к сетевому газу в рамках догазификации.

Всего от жителей Псковского района принято около 3,3 тысячи заявок. Для обеспечения возможности газификации потребителей построено 170 км внутрипоселковых сетей.