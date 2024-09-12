Общество

Модернизация центров занятости в РФ сократила время трудоустройства на 30%

Время трудоустройства в модернизированных в 2023 году центрах занятости сократилось на 30%, кроме того, на 15% сократился период пребывания на учете в статусе безработного. Об этом сообщил замглавы Минтруда РФ Дмитрий Платыгин на пленарном заседании Всероссийской недели охраны труда (ВНОТ).

«Более чем на 30% сократилось время трудоустройства в тех центрах занятости, которые были в первой волне [комплексной модернизации]. И на 15% сократился период пребывания на учете в статуса безработного по этим центрам занятости», - сказал он.

Проект по обновлению центров занятости и переходу на новые стандарты работы начался в 2019 году в рамках нацпроекта «Демография». С 2023 года проект расширился и началась поэтапная модернизация всей системы центров занятости в стране. Реализация проекта позволяет обеспечить соответствие службы занятости меняющимся требованиям рынка труда.

IX Всероссийская неделя охраны труда стартовала во вторник в университете «Сириус», пишет ТАСС.

В 2024 году основной акцент сделан на превентивной модели обеспечения безопасности работников. На ВНОТ пройдет более 150 мероприятий, в них примут участие порядка 8 тыс. человек из России и зарубежных стран. Организатором ВНОТ выступает Министерство труда и социальной защиты РФ, оператором - Фонд Росконгресс, оргкомитет ВНОТ возглавляет вице-премьер РФ Татьяна Голикова.