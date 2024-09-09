Экономика

Цены на картофель в России упадут на короткий срок

Картофель в России может подешеветь на 10-12 процентов уже до конца года — цены будут падать по мере того, как будет набирать обороты уборочная страда. А вот рекордные за последние 30 лет урожаи на общую ценовую динамику, скорее всего, никак не повлияют, потому что она подчиняется совсем другим факторам и законам. Чего ждать от цен на «второй хлеб» в ближайшем будущем, пишет «Парламентская газета».

О максимальном за последние 30 лет урожае картофеля сообщил председатель правительства Михаил Мишустин, обращаясь к участникам коллегии Минсельхоза. Он отметил, что таких результатов удалось достичь прежде всего за счет выстроенной системы поддержки аграриев: от целого набора специальных госпрограмм до активной модернизации, льготного лизинга, сниженных кредитных ставок и так далее.

Между тем, несмотря на рекордные урожаи, цены на картофель не только не падают, но и растут как на дрожжах. Так, согласно отчетам Росстата, в июле 2023 года килограмм картошки стоил в среднем по России 46,32 рубля. А в июле 2024-го (последний опубликованный на данный момент отчет) — уже 57,51.

Независимый аграрный эксперт Александр Корбут, речь в отчете председателя кабмина шла об урожае в целом, то есть о количестве картофеля, который собрали как сельскохозяйственные организации, так и частные хозяйства. Причем урожай последних составляет порядка 40 процентов от общей массы. Понятно, что до прилавков в итоге доезжает не все: что-то люди выращивают чисто для себя и не планируют продавать. Еще часть реализуется частным порядком — через рынки. Часть отдается перекупщикам, которые затем перепродают ее либо на те же рынки, либо в небольшие магазины.

«Кроме того, часть урожая у нас регулярно приходит в негодность из-за нехватки картофелехранилищ, — отметил эксперт. — Прежде всего для хранения того урожая, который, опять же, производится в крестьянско-фермерских хозяйствах. Раньше для этого существовали центросоюзовские хранилища. Сейчас же все складируется, как правило, в подвалы и погреба».

Ну и главное: помимо объективных затрат на выращивание, сбор, хранение и логистику, из которых формируется себестоимость картофеля, есть еще и наценка торговых сетей.

«У нас сегодня себестоимость килограмма картофеля у производителей составляет около 23 рублей, — отметил Александр Корбут. — А отпускная цена — 57. То есть стоимость килограмма картофеля на пути от производителя к прилавку повышается более чем в два раза. Хотя картофель, напомню, у нас является социально значимым продуктом, и наценка на него должна ограничиваться пятью процентами».

Что будет дальше? Ну, сначала все будет хорошо: уборочная страда только-только началась и в большинстве регионов пока еще не приобрела массовый характер, а значит, в течение ближайшего месяца картофель будет постепенно дешеветь. И если торговые сети не решат «придержать» цены, к концу года они вполне могут опуститься на десять-двенадцать процентов.

«Весной, когда своего картофеля станет мало и к нам пойдет картофель из Египта и Азербайджана, цены снова поднимутся, потому что, если рядом будут лежать импортный картофель по 150 рублей за килограмм и наш по 50, импортный просто никто не станет брать, — пояснил Александр Корбут. — А вот 120 и 80 — уже другое дело».

Радует, по словам эксперта, в этой ситуации одно: то, что государство в последнее время озаботилось не только ростом «начальных» и «конечных» цен, то есть у производителя и продавца соответственно, но решило отслеживать их динамику по всей цепочке.

«У меня есть ощущение, что в следующем году какого-то заметного скачка цен не будет, а будет обычный сезонный рост, который потом нивелируется в разгар уборочной, — заключил эксперт. — Но пока это только предположение, а что будет в реальности — покажет только время».